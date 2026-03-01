Реклама

14:30, 1 марта 2026Мир

В районе посольства США в Пакистане началась стрельба

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В районе посольства США в Исламабаде, Пакистан, началась стрельба. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Стрельба идет в районе в Исламабаде, где расположено посольство США», — говорится в сообщении.

Ранее 1 марта сообщалось, что протестующие атаковали консульство США в пакистанском городе Карачи.

По данным пакистанского издания DAWN, протесты вспыхнули после сообщения о том, что в результате операции против Ирана погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. После этого власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаке подверглись и Объединенные Арабские Эмираты.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации Хаменеи. Тегеран официально признал это утром 1 марта, назвав это «открытой войной против всех мусульман».

