ЦАХАЛ решил призвать на службу 100 тысяч резервистов на фоне войны с Ираном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила мобилизовать 100 тысяч резервистов на фоне войны с Ираном. Об этом сообщает The Times of Israel.

Предположительно, данные военнообязанные присоединятся к тем 50 тысячам резервистов, которые уже находятся на службе. По данным ЦАХАЛ, только командование тыла призвало на службу 20 тысяч резервистов — в основном для проведения поисково-спасательных работ.

При этом ЦАХАЛ заявил, что «подготовит и обеспечит военнослужащих резерва всеми необходимыми логистическими средствами для работы в наилучших условиях».

Ранее 1 марта премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху заявил о намерении усилить удары по Ирану.

Одной из основных целей первого этапа операции Израиля и США стала ликвидация высшего политического и военного руководства Ирана. По итогам ударов лишились жизней верховный руководитель Али Хаменеи, управлявший страной с 1989 года, а также глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде, руководитель разведки Голамрез Резаян и начальник Генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».