20:10, 2 марта 2026Из жизни

К бывшему принцу Эндрю приехал священник

Священник навестил бывшего принца Эндрю перед встречей с королем Карлом III
Антонина Черташ

Фото: Phil Noble / Reuters

Преподобный Пол Уильямс навестил бывшего принца Эндрю в его новой резиденции Вуд-Фарм и провел там около часа. Об этом сообщает The Sun.

Священник приехал к Эндрю Маунтбеттен-Виндзору всего за сутки до встречи с королем Карлом III перед воскресной службой в церкви Святой Марии Магдалины. Неназванный источник рассказал, что жизнь бывшего принца сейчас довольно одинока — его навещают лишь обслуживающий персонал, полиция и курьеры. Даже король, который живет примерно в трех километрах от Вуд-Фар, избегает брата.

После ареста по подозрению в злоупотреблении служебным положением экс-герцог практически не показывается на публике. Источник заявил, что Эндрю чувствует себя «несправедливо и жестоко» наказанным и винит в своих злоключениях Карла III, несмотря на то, что тот предоставил ему жилье.

Ранее сообщалось, что после ареста Эндрю Маунтбеттен-Виндзора его дочери отказались с ним общаться под предлогом защиты собственных детей. «Они хотят оградить детей от происходящего», — рассказал неназванный источник.

