15:22, 2 марта 2026Путешествия

В Россию из Омана вылетел частный джет с билетами за 20 тысяч евро

В Москву впервые за двое суток вылетел частный джет из Омана
Алина Черненко

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В Россию из Омана впервые за двое суток вылетел частный джет. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что билеты на рейс из города Сохар в Москву продавались через онлайн-платформу бронирования кресел в бизнес-джетах и стоили 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей). Кроме того, в российскую столицу вылетел регулярный рейс OmanAir из столицы Омана Маската.

По данным источника, борт Ту-204 принадлежит входящему в «Роскосмос» Центру подготовки космонавтов. В основном им пользуются сотрудники компании и члены госкомиссий, участвующих в реализации космических программ. Воздушное судно может перевозить до 94 пассажиров, дальность его полета — 6,2 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что первый более чем за двое суток самолет в Москву вылетел из аэропорта Абу-Даби, ОАЭ. Рейс выполняет авиакомпания Etihad Airways.

