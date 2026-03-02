Оценена террористическая опасность для России из-за конфликта в Иране

Яшлавский: Угроза терактов в РФ вряд ли возрастет из-за конфликта вокруг Ирана

Конфликт Ирана и США вряд ли повлияет на Россию и, в частности, на угрозу террористической опасности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский.

«Риск террористической угрозы от конфликта вокруг Ирана вряд ли будет высоким. Однако давайте вспомним, что события в секторе Газа в 2023 году вызвали проявления радикального порядка у нас на Северном Кавказе. Любые террористические проявления, какими бы они лозунгами и аргументами ни оправдывались, несут в себе опасность. Для людей, государств, регионов и для безопасности во всем мире», — подчеркнул эксперт.

2 марта телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Министерство внутренней безопасности США опасается возможных терактов и кибератак из-за начавшегося вооруженного конфликта с Тегераном. При этом 1 марта в американском городе Остин была открыта стрельба, где у преступника были обнаружены символика Ирана и религиозная литература.

Ранее МИД России сообщил, что Москва обеспокоена разрастанием вооруженного конфликта вокруг Ирана на весь Ближний Восток и выступает за немедленное прекращение боевых действий всеми сторонами. В ведомстве указали, что целью ударов США и Израиля является не только смена режима в Иране, но и срыв процесса нормализации отношений между Исламской Республикой и ее арабскими соседями в регионе.