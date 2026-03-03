Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:20, 3 марта 2026Спорт

Белорусский теннисист и его соперник сбежали с корта после взрыва беспилотника в Дубае

Беспилотник взорвался над кортом в Дубае во время матча теннисиста Остапенкова
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на спорте»

Белорусский теннисист Данил Остапенков и его соперник Хаято Мацуоки сбежали с корта после взрыва беспилотника во время их матча на турнире Challenger 50 в Дубае. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash на спорте.

Сбитый системой ПВО беспилотник взорвался в небе над кортом. Первым на угрозу обратил внимание Мацуоки, который указал Остапенкову на БПЛА. После этого теннисисты, судья и персонал спешно покинули площадку.

2 марта сообщалось, что российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев разработали план отъезда из ОАЭ, где они выступали на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По информации испанской Marca, спортсмены планируют добраться на машине в Оман, где их будет ждать частный самолет. Затем через Турцию или Армению они улетят в США.

Ранее на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном взрывы звучали в Абу-Даби и Дубае. Также сообщалось, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра, где находится американский военный гарнизон. В ОАЭ заявили о готовности защищаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Apple представила самый мощный ноутбук MacBook

    В России критически упала реализация автомобилей

    В России спрогнозировали дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

    Москвичи бросились скупать резиновые сапоги

    Серб добровольно пошел воевать за Украину и попал в международный розыск

    В России объяснили слова Зеленского о выборах на Украине

    Белорусский теннисист и его соперник сбежали с корта после взрыва беспилотника в Дубае

    США и Израиль ударили по ключевому органу власти Ирана

    Ревва погасил налоговый долг в размере более миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok