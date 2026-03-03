Белорусский теннисист и его соперник сбежали с корта после взрыва беспилотника в Дубае

Беспилотник взорвался над кортом в Дубае во время матча теннисиста Остапенкова

Белорусский теннисист Данил Остапенков и его соперник Хаято Мацуоки сбежали с корта после взрыва беспилотника во время их матча на турнире Challenger 50 в Дубае. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash на спорте.

Сбитый системой ПВО беспилотник взорвался в небе над кортом. Первым на угрозу обратил внимание Мацуоки, который указал Остапенкову на БПЛА. После этого теннисисты, судья и персонал спешно покинули площадку.

2 марта сообщалось, что российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев разработали план отъезда из ОАЭ, где они выступали на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По информации испанской Marca, спортсмены планируют добраться на машине в Оман, где их будет ждать частный самолет. Затем через Турцию или Армению они улетят в США.

Ранее на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном взрывы звучали в Абу-Даби и Дубае. Также сообщалось, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра, где находится американский военный гарнизон. В ОАЭ заявили о готовности защищаться.