Соединяющий Бахрейн и Саудовскую Аравию мост атаковали дроном

Беспилотник атаковал мост короля Фахда, соединяющий Бахрейн и Саудовскую Аравию

Об этом сообщает иранское агентство IRNA в Telegram-канале.

Длина строения — 25 километров. «Похоже, что американские силы использовали этот мост для бегства из Бахрейна в Саудовскую Аравию, и в итоге он был поражен в качестве предупреждения», — отметило агентство.

В ночь на 3 марта посольство Соединенных Штатов в Саудовской Аравии было атаковано двумя беспилотниками — предположительно, иранскими. Кроме того, Иран ударил баллистическими ракетами по военным базам в Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Ранее Минобороны Катара заявило об иранском ракетном ударе по резервуару для хранения воды. Оно принадлежит энергостанции Mesaieed. Удар также был нанесен по производственному объекту, входящему в структуру QatarEnergy.