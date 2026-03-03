Гарик Харламов назвал главное правило в отношениях с тещей

Комик Харламов заявил, что теща не должна жить с дочерью и ее мужем в одном доме

Комик Гарик Харламов назвал главное правило, которое нужно соблюдать в отношениях с тещей. В разговоре с Пятым каналом он заявил, что мать жены должна не должна жить с дочерью и ее мужем.

«Самое главное правило — не жить с тещей в одном доме. (...) Потому что, что? Кухня. Вы на кухне кто? Царь и бог. А тут появляется кто? Мать. И кто тогда из вас царь и бог?» — сказал Харламов и добавил, что теща должна жить отдельно и приезжать к дочери по праздникам.

Юморист также добавил, что мать его жены, актрисы Катерины Ковальчук, держит дистанцию в отношениях с ними и приезжает нечасто. «Моя теща, кстати говоря, вообще молодец», — заключил Харламов.

Харламов и Ковальчук сыграли свадьбу в августе 2024 года. В июне того же года актриса публиковала фото с Харламовым, сделанное около ЗАГСа.