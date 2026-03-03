На Байконуре начнут подготовку к запуску «Прогресса»

На Байконуре начнут подготовку к запуску грузового корабля «Прогресс», намеченному на 22 марта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

По словам главы компании, подготовка стала возможна после завершения восстановления кабины обслуживания 31-й стартовой площадки. Мы обещали сделать это (восстановить кабину) до конца зимы и мы уложились в срок», — заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

Согласно «Роскосмосу», инженерное сооружение, поврежденное в ходе последнего пуска «Союза-2», восстановлено в кратчайшие сроки — немногим более чем за два месяца.

В феврале госкорпорация сообщила, что у находящегося на космодроме Байконур российского корабля «Прогресс МС-33» проверили солнечные батареи.