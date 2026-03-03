Полузащитник «Зенита» Ерохин заявил о готовности сменить игровую позицию

Полузащитник «Зенита» Ерохин заявил о готовности сыграть на позиции нападающего

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил о готовности сменить игровую позицию. Его слова приводят «Известия».

«В "Зените" у меня были матчи, когда я выходил на этой позиции в нападении. Так что готов играть на ней, если скажет тренерский штаб», — сказал Ерохин.

Также 36-летний футболист выразил готовность бороться за место в стартовом составе сине-бело-голубых. «Простых матчей этой весной мы не ждем, что показала первая игра с "Балтикой". Поэтому все футболисты важны и должны быть готовы. Я думаю, все хотят помочь команде, чтобы она вышла на первое место в чемпионате и удержалась на нем», — сказал Ерохин.

В текущем сезоне Ерохин провел 16 матчей в составе «Зенита». В них он забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Зенит» после победы над «Балтикой» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В распоряжении команды Сергея Семака 42 очка в 19 матчах. В следующем туре она сыграет 8 марта в гостях с «Оренбургом».