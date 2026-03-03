Реклама

Силовые структуры
18:25, 3 марта 2026Силовые структуры

Связанную с любовным прошлым версию похищения девочки в Смоленске назвали бредом

KP.RU: Похитители девочки в Смоленске признали вину, но скрывают мотив
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске продолжают скрывать мотив преступления. Об этом пишет KP.RU.

Ранее судимый 43-летний Сергей и его 51-летняя сожительница Наталья признали вину, но отказались от дачи показаний об обстоятельствах и причине похищения ребенка. Они находятся под стражей, им выделили бесплатных адвокатов от государства.

Соседи семьи выдвинули версию, что Сергей мог похитить ребенка, думая, что она его дочь, — любовное прошлое связывает его с матерью девочки. Однако это предположение отмели источники издания, назвав бредом.

Между тем мать девочки допросили следователи. Она и родственники не комментируют произошедшее. Семья благополучная и многодетная, помимо дочери, в ней воспитываются еще двое детей. В поле зрения правоохранительных органов ранее она не попадала.

Девятилетняя школьница из Смоленска вышла погулять с собакой утром 24 февраля и пропала. Ее искали три дня. Оказалось, что девочку подкараулил в подъезде мужчина, заклеил ей рот скотчем и вынес в спортивной сумке в свою машину.

Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Ребенка нашли в квартире у Натальи, продавщицы магазина с огромными долгами за коммуналку и кредиты. По ее словам, Сергей сказал ей, что девочка — его племянница.

