Уехавший в Европу комик назвал загадкой изгнание Сабурова из России

Комик Белый заявил, что не понимает, за что Сабурову запретили въезд в Россию

Стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Европу, прокомментировал изгнание юмориста Нурлана Сабурова из России. В интервью проекту Drama Queens на YouTube-канале издания «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) он назвал произошедшее загадкой.

Белый обратил внимание на то, что в своих шутках Сабуров не критиковал российскую политику, а в некоторых номерах иронизировал над теми, кто уехал из страны. «Не понимаю, где он тут пересек тот Рубикон (...) Для меня это вообще загадка», — признался комик.

Он добавил, что искренне не понимает, почему Сабурову запретили въезд в Россию.

Ранее Сабуров пошутил об изгнании из России на первом концерте после отъезда из страны. На выступлении он в шутку назвал себя уголовником.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Среди прочего, его обвинили в нарушении налогового и миграционного законодательства страны.