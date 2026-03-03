Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:37, 3 марта 2026Интернет и СМИ

Уехавший в Европу комик назвал загадкой изгнание Сабурова из России

Комик Белый заявил, что не понимает, за что Сабурову запретили въезд в Россию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Европу, прокомментировал изгнание юмориста Нурлана Сабурова из России. В интервью проекту Drama Queens на YouTube-канале издания «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) он назвал произошедшее загадкой.

Белый обратил внимание на то, что в своих шутках Сабуров не критиковал российскую политику, а в некоторых номерах иронизировал над теми, кто уехал из страны. «Не понимаю, где он тут пересек тот Рубикон (...) Для меня это вообще загадка», — признался комик.

Он добавил, что искренне не понимает, почему Сабурову запретили въезд в Россию.

Ранее Сабуров пошутил об изгнании из России на первом концерте после отъезда из страны. На выступлении он в шутку назвал себя уголовником.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Среди прочего, его обвинили в нарушении налогового и миграционного законодательства страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Осиротевшая выдра нашла дом в подмосковном парке львов

    Раскрыта необычная опасность блендера и кофемолки

    Россиянин упал в колодец с кипятком и выжил

    Apple представила самый мощный ноутбук MacBook

    В России критически упала реализация автомобилей

    В России спрогнозировали дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

    Москвичи бросились скупать резиновые сапоги

    Серб добровольно пошел воевать за Украину и попал в международный розыск

    В России объяснили слова Зеленского о выборах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok