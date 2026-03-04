Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
07:46, 5 марта 2026Спорт

Губерниев назвал причину недопуска Большунова до Олимпиады

Губерниев: Недопуск Большунова на Олимпиаду был связан с тем, что он россиянин
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал причину недопуска российского лыжника Александра Большунова до Олимпиады-2026. Его цитирует «Советский спорт».

«Недопуск был связан с тем, что Большунов — россиянин. Это сегрегация по паспорту. Поэтому сейчас же мы не видим, чтобы отстраняли американцев», — посчитал Губерниев.

Комментатор добавил, что не верит в то, что Большунова не допускали до Игр из-за норвежца Йоханнеса Клебо. «Не думаю, что здесь кто-то думал, что придет Большунов и помешает выиграть Клебо шесть медалей. Не вопрос конкуренции, а паспорт. Остальных тоже не допустили, два человека поехали», — отметил он.

Ранее Большунов объяснил свой недопуск до участия в Олимпиаде. По его словам, это было сделано для того, чтобы никто не мог помешать Клебо выиграть все шесть гонок и установить рекорд Олимпийских игр.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. На Играх-2022 в Пекине он завоевал три золотые медали, после чего не выступал на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран пригрозил ударить по израильской Димоне. Атака может обернуться ядерной катастрофой

    Подмосковные врачи спасли наглотавшуюся иголок женщину

    В Европе испугались провала на Украине из-за позиции по Ирану

    Женщина пережила инсульт и увидела врата в рай

    Мужчину смертельно ранили около метро в Москве

    Названы главные пострадавшие от перекрытия Ормузского пролива

    Губерниев назвал причину недопуска Большунова до Олимпиады

    Юрист предупредил водителей о наказании за грязные фары

    На Западе назвали цели Ирана

    Объявлено о разрушениях в пережившем массированную атаку ВСУ российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok