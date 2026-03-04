Губерниев назвал причину недопуска Большунова до Олимпиады

Губерниев: Недопуск Большунова на Олимпиаду был связан с тем, что он россиянин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал причину недопуска российского лыжника Александра Большунова до Олимпиады-2026. Его цитирует «Советский спорт».

«Недопуск был связан с тем, что Большунов — россиянин. Это сегрегация по паспорту. Поэтому сейчас же мы не видим, чтобы отстраняли американцев», — посчитал Губерниев.

Комментатор добавил, что не верит в то, что Большунова не допускали до Игр из-за норвежца Йоханнеса Клебо. «Не думаю, что здесь кто-то думал, что придет Большунов и помешает выиграть Клебо шесть медалей. Не вопрос конкуренции, а паспорт. Остальных тоже не допустили, два человека поехали», — отметил он.

Ранее Большунов объяснил свой недопуск до участия в Олимпиаде. По его словам, это было сделано для того, чтобы никто не мог помешать Клебо выиграть все шесть гонок и установить рекорд Олимпийских игр.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. На Играх-2022 в Пекине он завоевал три золотые медали, после чего не выступал на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).