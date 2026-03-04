На Украине заявили о «топливной лихорадке»

Украину на фоне конфликта на Ближнем Востоке вслед за остальными странами охватила «топливная лихорадка». Об этом сообщила «Страна.ua».
Как рассказал изданию учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин, бензин и дизель, скорее всего, продолжат расти в цене. По его прогнозам, стоимость может достигнуть отметки в 80-85 гривен за литр. Эксперт предупредил, что в случае эскалации ситуации на Ближнем Востоке цена может увеличиться до 100 гривен за литр. «Может долететь и до 100-150, если Ормузский пролив не откроют», — отметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас. В свою очередь, в Германии указали, что такой шаг Москвы, скорее всего, еще больше усугубит и без того напряженную ситуацию на газовом рынке и приведет к еще большему росту цен на энергоносители.
Власти Ирана перекрыли ключевую на Ближнем Востоке транспортную артерию в ответ на массированные ракетные удары США и Израиля. Через Ормузский пролив до недавнего времени проходила треть глобальной торговли нефтью.