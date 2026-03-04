На Украине заявили о «топливной лихорадке»

«Страна»: Цены на бензин и дизель в Украине могут вырасти до 100 гривен за литр

Украину на фоне конфликта на Ближнем Востоке вслед за остальными странами охватила «топливная лихорадка». Об этом сообщила «Страна.ua».

Как рассказал изданию учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин, бензин и дизель, скорее всего, продолжат расти в цене. По его прогнозам, стоимость может достигнуть отметки в 80-85 гривен за литр. Эксперт предупредил, что в случае эскалации ситуации на Ближнем Востоке цена может увеличиться до 100 гривен за литр. «Может долететь и до 100-150, если Ормузский пролив не откроют», — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас. В свою очередь, в Германии указали, что такой шаг Москвы, скорее всего, еще больше усугубит и без того напряженную ситуацию на газовом рынке и приведет к еще большему росту цен на энергоносители.

Власти Ирана перекрыли ключевую на Ближнем Востоке транспортную артерию в ответ на массированные ракетные удары США и Израиля. Через Ормузский пролив до недавнего времени проходила треть глобальной торговли нефтью.