11:45, 4 марта 2026Спорт

Оценены шансы страны-члена НАТО сняться с ЧМ-2026 по футболу

Шансы страны-члена НАТО сняться с ЧМ-2026 по футболу оценили коэффициентом 9,00
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Букмекеры оценили шансы страны-члена НАТО сняться с чемпионата мира 2026 года по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Поставить на то, что хотя бы одна сборная страны из Североатлантического альянса откажется участвовать в мундиале, можно с коэффициентом 9,00. На данный момент путевку на турнир обеспечили себе 11 стран-членов НАТО, еще три сборные из стран альянса поборются за них в стыковых матчах.

3 марта президент США Дональд Трамп высказался об участии сборной Ирана в ЧМ-2026. «Мне вообще все равно», — отметил он.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил отказ сборной страны от участия в чемпионате мира-2026, который пройдет предстоящим летом в США, Мексике и Канаде. Иранцы квалифицировались на турнир и попали в группу G, где должны сыграть с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Чемпионат мира-2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.

