Овечкин обнялся с российским защитником вместо участия в массовой драке после матча НХЛ

Овечкин обнялся с Сергачевым вместо участия в массовой драке после матча НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не стал участвовать в массовой драке после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юта Маммот». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сразу после финальной серены на льду началась потасовка, в которой хотел поучаствовать российский защитник «Юты» Михаил Сергачев. Овечкин оттащил соотечественника в сторону. Пока драка продолжалась, россияне стояли в обнимку и общались.

Встреча прошла в ночь на среду, 4 марта. Овечкин очков не набрал, а Сергачев отметился заброшенной шайбой и помог своей команде победить — 3:2.

Ранее массовая драка произошла после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Амуром» и «Нефтехимиком» (3:1). Конфликт вспыхнул во время послематчевых рукопожатий.