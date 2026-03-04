Россиянам вернут деньги за купленные на Ближний Восток туры

РСТ: Россияне могут рассчитывать на полный возврат средств за туры в ОАЭ

Российские туристы после рекомендации властей РФ воздержаться от посещения стран Ближнего Востока — Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Кувейта, Бахрейна, Катара и Саудовской Аравии — могут рассчитывать на полный возврат средств за туры, купленные в эти страны. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов, комментарий опубликован на сайте организации.

Федеральный закон обязывает возвращать уплаченные за тур деньги, если подтверждена опасность угрозы жизни и здоровью в определенных странах, подчеркнул он. Если же отказ происходит уже в период путешествия, то туристу должны вернуть стоимость, пропорциональную фактическому времени отдыха.

«На практике сохраняется возможность договориться о переносе срока путешествия либо замены направления с зачетом уже оплаченной суммы», — добавил Мохов.

Ранее стало известно, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке в России активизировались мошенники в туристической сфере. Они начали продавать россиянам «горящие туры» на весну по невероятным ценам.

