Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:08, 4 марта 2026Спорт

Российская конькобежка назвала безвкусным питание на Олимпиаде в Италии

Российская конькобежка Семенова назвала безвкусным питание на Олимпиаде в Италии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Katie Stratman-Imagn Images / Reuters

Российская конькобежка Анастасия Семенова оценила питание на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, оно было качественным, но безвкусным и однообразным. «Потому что оно было сделано таким образом, чтобы каждый человек мог его сделать под себя. То есть ты солил, перчил сам для себя. Это были полностью пустые, просто приготовленные, теплые продукты», — поделилась Семенова.

Россиянка на Играх-2026 выступала в масс-старте. Она прекратила борьбу за медали на стадии полуфинала.

Игры в Италии проходили с 6 по 22 февраля, Россию представляли 13 спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, который стал вторым в спринте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины

    Названы бюджетные направления для отпуска в России весной

    Российский рынок разогнался по числу проданных машин

    Бензин в Санкт-Петербурге стал товаром из категории 18+

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok