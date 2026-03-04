Российская конькобежка назвала безвкусным питание на Олимпиаде в Италии

Российская конькобежка Семенова назвала безвкусным питание на Олимпиаде в Италии

Российская конькобежка Анастасия Семенова оценила питание на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, оно было качественным, но безвкусным и однообразным. «Потому что оно было сделано таким образом, чтобы каждый человек мог его сделать под себя. То есть ты солил, перчил сам для себя. Это были полностью пустые, просто приготовленные, теплые продукты», — поделилась Семенова.

Россиянка на Играх-2026 выступала в масс-старте. Она прекратила борьбу за медали на стадии полуфинала.

Игры в Италии проходили с 6 по 22 февраля, Россию представляли 13 спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, который стал вторым в спринте.