Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:53, 5 марта 2026Экономика

Объем доступных для расходов средств ФНБ упал

Минфин сообщил о сокращении ликвидной части ФНБ до четырех триллионов рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По итогам февраля ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) упала более чем на 200 миллиардов рублей — с 4,226 триллиона до 4,005 триллиона. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

По состоянию на этот же период прошлого года показатель составлял 3,394 триллиона рублей, то есть в годовом выражении рост составил почти 20 процентов. Однако в феврале падение оказалось самым значительным за минувший год.

Объем юаней на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России за месяц снизился с 201,07 миллиарда до 188,09 миллиарда, а золота — со 155,09 тысячи килограммов до 147,2 тысячи. Полный размер ФНБ, с учетом заблокированных активов, снизился с 13,639 триллиона рублей до 13,549 триллиона.

Ранее Минфин остановил продажи валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила, объяснив такое решение скорым пересмотром цены отсечения. До этого глава ведомства Антон Силуанов указывал, что изменения необходимы, поскольку с текущими параметрами и ценами на российскую нефть фонд начнет сокращаться слишком быстро.

Также министерство впервые не стало публиковать объем нефтегазовых доходов за минувший месяц после того, как в январе они упали до минимума с лета 2020 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    В России подешевели отечественные машины

    Драка у станции метро в Москве закончилась убийством

    Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

    Иран ударил по американскому военному объекту

    На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

    Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

    Российский Т-80БВМ выдержал 18 ударов дронов ВСУ

    В России отреагировали на слова Рютте о вступлении НАТО в войну с Ираном

    Объем доступных для расходов средств ФНБ упал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok