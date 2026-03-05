Объем доступных для расходов средств ФНБ упал

Минфин сообщил о сокращении ликвидной части ФНБ до четырех триллионов рублей

По итогам февраля ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) упала более чем на 200 миллиардов рублей — с 4,226 триллиона до 4,005 триллиона. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

По состоянию на этот же период прошлого года показатель составлял 3,394 триллиона рублей, то есть в годовом выражении рост составил почти 20 процентов. Однако в феврале падение оказалось самым значительным за минувший год.

Объем юаней на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России за месяц снизился с 201,07 миллиарда до 188,09 миллиарда, а золота — со 155,09 тысячи килограммов до 147,2 тысячи. Полный размер ФНБ, с учетом заблокированных активов, снизился с 13,639 триллиона рублей до 13,549 триллиона.

Ранее Минфин остановил продажи валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила, объяснив такое решение скорым пересмотром цены отсечения. До этого глава ведомства Антон Силуанов указывал, что изменения необходимы, поскольку с текущими параметрами и ценами на российскую нефть фонд начнет сокращаться слишком быстро.

Также министерство впервые не стало публиковать объем нефтегазовых доходов за минувший месяц после того, как в январе они упали до минимума с лета 2020 года.