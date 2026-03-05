Ванначчи: Конфликт на Украине стал для Европы катастрофой

Конфликт на Украине обернулся для Европы катастрофой, сделав ее одной из сторон, которая расплачивается за последствия кризиса. Об этом заявил депутат Европарламента, лидер новой итальянской партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи, передает РИА Новости.

«Конфликт на Украине привел нас к катастрофе. Первыми, кто платит за его последствия, становятся украинцы (...), но потом и европейцы», — подчеркнул он.

Политик сообщил, что в прессе пишут о поражении России, поскольку ее экономика якобы находится в критическом состоянии. «Тогда возникает вопрос: если Россия действительно находится на грани краха и увязла в Донбассе, зачем нам тратить 800 миллиардов евро на защиту от страны, которая, как утверждается, не способна продвинуться вперед?» — отметил Ванначчи, прокомментировав решение Евросоюза увеличить расходы на оборону, которые к 2030 году достигнут 800 миллиардов евро.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что война Запада против России уже не гибридная, но «прямая и горячая». Он отметил, что Запад готовил Украину, чтобы она стала анти-Россией.