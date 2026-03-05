Названа главная жертва возможного отказа России поставлять газ в Европу

Политолог Рар: Германия станет жертвой возможного отказа поставлять газ в ЕС

Германия станет одной из первых пострадавших в результате возможного отказа России поставлять газ в страны Евросоюза (ЕС). Главную жертву подобной меры назвал немецкий политолог Александр Рар, его слова приводит НСН.

В интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину президент России Владимир Путин допустил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а «прямо сейчас».

«Все равно они планируют через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А сейчас открываются другие рынки. И может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», — предложил президент.

В случае отказа России поставлять энергоносители ЕС в первую очередь пострадают страны, где промышленность зависит от энергоносителей, в их числе и ведущая экономика объединения — Германия. Учитывая, что война на Ближнем Востоке с большой вероятностью будет затяжной, у ЕС нет иного выхода, кроме как закупать нефть и газ в России. Сейчас Европа получает ресурсы фактически только от Америки, и та начала поднимать цены.

«Нарастает паника, правда, это еще не транслируется, потому что вся надежда, что Трамп быстро победит Иран. Но цены уже подскочили. Люди начинают выть. Если тут начнутся какие-то апрельские или мартовские холода, то придется вообще весь газ собирать из уже полностью опустевших газовых хранилищ», — добавил Рар.

В Германии уже забеспокоились после слов Путина. Как отмечают в журнале Focus, если Москва примет такое решение, то оно, скорее всего, еще больше усугубит и без того напряженную ситуацию на газовом рынке и приведет к еще большему росту цен на энергоносители. При этом конфликт на Ближнем Востоке может привести к повышению цен на продукты питания, отопление и питание в ресторанах.