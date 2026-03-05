Реклама

Россия
17:41, 5 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали сообщения об иранских дронах в Азербайджане

Депутат Чепа: США и Израиль хотят втянуть в конфликт с Ираном другие страны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

США и Израиль стремятся втянуть в конфликт с Ираном другие страны, заявил первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа, комментируя атаку беспилотников на аэропорт в азербайджанской Нахичевани. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

После атаки власти Азербайджана заявили о том, что беспилотники запустил Иран. Тегеран же отрицает свою причастность.

«К сожалению, уже большое количество стран втянуто в этот конфликт в первую очередь по причине того, что на территории некоторых стран находятся военные базы США, с которых наносятся удары по Ирану, и Иран заявляет, что имеет право отвечать по этим базам, но не всегда запущенные ракеты или дроны попадают именно по этим базам, могут затрагивать и другие территории, мирных жителей. Эти страны уже все несут значительные убытки, и конфликт разгорается», — высказался депутат.

Как добавил парламентарий, для коалиции США и Израиля опасно объединение и консолидация сил мусульманского мира, поэтому сегодня они делают все для того, чтобы втянуть в конфликт другие силы.

Как воюют с Россией руками украинцев, так можно воевать и с Ираном руками курдов и других арабских стран

Алексей Чепадепутат Госдумы

Поэтому в текущей ситуации могут быть провокации, от которых никто не застрахован, указал Чепа.

«Это и удар по саудовской НПЗ. Мы знаем, что путем долгих сложностей был все-таки заключен определенный договор между Ираном и Саудовской Аравией, и выход из этого договора окажет негативное влияние на Иран, поэтому здесь провокации ожидаемы», — заключил спикер.

4 марта Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило об атаке на крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре. В нападении на предприятие обвинили Иран.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что Израиль атаковал завод под чужим флагом, чтобы подставить Тегеран.

