13:24, 6 марта 2026Бывший СССР

Алиев распорядился повысить уровень готовности армии

Байрамов: Алиев распорядился повысить уровень готовности армии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Президент Азребайджана Ильхам Алиев распорядился повысить уровень готовности армии. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, передает Minval в своем Telegram-канале.

«Меры безопасности также находятся на самом высоком уровне под контролем Президента. Уровень готовности вооружённых сил ещё больше повышается. Все соответствующие поручения также даны», — сообщил дипломат.

Накануне Алиев объявил, что вооруженные силы, государственная пограничная служба и все другие спецподразделения приведены в состояние «мобилизации номер один». Министерство обороны Азербайджана позже заявило, что «мобилизация номер один», упомянутая президентом республики Ильхамом Алиевым в ходе заседания Совбеза, означает приведение в полную боевую готовность армии, осуществление призыва военнослужащих резерва, вывод воинских частей на боевые позиции или в отведенные районы.

5 марта два иранских дрона атаковали аэропорт в Нахичевани. Ильхам Алиев назвал произошедшее террористическим актом и обвинил в нем власти Ирана. Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что политик пока ограничится лишь заявлениями в отношении Тегерана.

