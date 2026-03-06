Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:17, 6 марта 2026Бывший СССР

Азербайджан раскрыл подробности о мобилизации в республике

МО Азербайджана: Мобилизация номер один означает полную боевую готовность
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Министерство обороны (МО) Азербайджана заявило, что «мобилизация номер один», упомянутая президентом республики Ильхамом Алиевым в ходе заседания Совбеза, означает полную боевую готовность. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Накануне Алиев объявил, что вооруженные силы, государственная пограничная служба и все другие спецподразделения приведены в состояние «мобилизации номер один». Он также добавил, что все они должны быть готовы к проведению любой операции.

«Мобилизация номер один — вооруженные силы, приведенные в полную боевую готовность, осуществляют призыв военнослужащих резерва, выводят воинские частеи на боевые позиции или в отведенные районы», — говорится в сообщении.

5 марта два иранских дрона атаковали аэропорт в Нахичевани. Позже Ильхам Алиев собрал заседание Совета безопасности республики, где назвал произошедшее террористическим актом и обвинил в нем власти Ирана. Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что азербайджанский президента пока ограничится лишь заявлениями в отношении Тегерана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил ракетой по главному аэропорту Израиля

    Санду признала отсутствие гарантий успеха от членства в ЕС

    В Венгрии задержали украинского генерала

    В Минобороны раскрыли подробности о применении ВСУ ракет большой дальности

    Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Похудевшая на 70 килограммов подруга Мамаевой объяснила отказ от имплантов после пластики

    Мускулистый турист нокаутировал двух иностранцев в Таиланде

    Азербайджан раскрыл подробности о мобилизации в республике

    В России стартовали продажи двух новых отечественных кроссоверов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok