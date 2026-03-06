Азербайджан раскрыл подробности о мобилизации в республике

МО Азербайджана: Мобилизация номер один означает полную боевую готовность

Министерство обороны (МО) Азербайджана заявило, что «мобилизация номер один», упомянутая президентом республики Ильхамом Алиевым в ходе заседания Совбеза, означает полную боевую готовность. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Накануне Алиев объявил, что вооруженные силы, государственная пограничная служба и все другие спецподразделения приведены в состояние «мобилизации номер один». Он также добавил, что все они должны быть готовы к проведению любой операции.

«Мобилизация номер один — вооруженные силы, приведенные в полную боевую готовность, осуществляют призыв военнослужащих резерва, выводят воинские частеи на боевые позиции или в отведенные районы», — говорится в сообщении.

5 марта два иранских дрона атаковали аэропорт в Нахичевани. Позже Ильхам Алиев собрал заседание Совета безопасности республики, где назвал произошедшее террористическим актом и обвинил в нем власти Ирана. Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что азербайджанский президента пока ограничится лишь заявлениями в отношении Тегерана.