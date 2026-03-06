Реклама

21:01, 6 марта 2026

Овечкин фразой «это отстой» отреагировал на обмен одноклубника

Овечкин об обмене одноклубника Карлсона: Самый тяжелый день в моей карьере
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин фразой «это отстой» отреагировал на обмен одноклубника Джона Карлсона. Его слова на своей странице в соцсети X приводит журналист Том Гулитти.

«Это, безусловно, печальный день. Возможно, самый тяжелый день в моей карьере. Это отстой. Это грустно», — заявил Овечкин.

Ранее 6 марта стало известно, что «Вашингтон» обменял Карлсона в «Анахайм Дакс». Взамен команда Овечкина получила право выбора в первом раунде драфта 2026 или 2027 годов, а также в третьем раунде драфта-2027.

36-летний Карлсон играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) только за «Вашингтон». Вместе с Овечкиным они провели в команде 17 сезонов. В составе «Кэпиталс» оба стали обладателями Кубка Стэнли в 2018 году.

