Нападающий «Аль-Насра» Роналду получил травму и уехал лечиться в Испанию

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил травму и уехал из Саудовской Аравии лечиться в Испанию. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщается на странице TheNassrZone в соцсети X.

28 февраля в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль‑Фейхи» Роналду получил повреждение и был заменен. Португальцу диагностировали травму задней поверхности бедра.

«Криштиану отправился в Испанию, как и другие игроки, которые проходили лечение после травмы. Его травма потребовала лечения в Мадриде у личного терапевта», — сказал главный тренер команды Жорже Жезуш.

3 марта появилась информация, что самолет Bombardier Global Express 6500, принадлежащий Роналду, экстренно покинул Эр-Рияд. Daily Mail писал, что лайнер совершил перелет из столицы Саудовской Аравии в Мадрид. Кто находился на борту — не уточняется. Вылет произошел через несколько часов после того, как дроны атаковали посольство США в Эр-Рияде.

22 февраля португалец рассказал о планах остаться в чемпионате Саудовской Аравии. «Эта страна приняла меня, а также мою семью и друзей. Я счастлив здесь, хочу и дальше здесь играть», — сказал футболист. Незадолго до этого он объявил бойкот клубу, сообщалось о его намерении вернуться в Европу или перебраться в США.