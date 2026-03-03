Стало известно о перелете самолета Роналду из Эр-Рияда в Мадрид после атаки дронов

Daily Mail: Самолет Роналду улетел из Эр-Рияда в Мадрид после атаки дронов

Самолет, принадлежащий нападающему сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду экстренно покинул Эр-Рияд. Об этом стало известно Daily Mail.

По информации источника, лайнер совершил перелет из столицы Саудовской Аравии в Мадрид. Кто находился на борту — не уточняется. Вылет произошел через несколько часов после того, как дроны атаковали посольство США в Эр-Рияде.

Роналду владеет самолетом Bombardier Global Express 6500. Его стоимость оценивается почти семь миллиардов рублей.

22 февраля Роналду заявил о планах остаться в чемпионате Саудовской Аравии. «Эта страна приняла меня, а также мою семью и друзей. Я счастлив здесь, хочу и дальше здесь играть», — сказал футболист.