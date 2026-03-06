Реклама

10:43, 7 марта 2026Спорт

Российский лыжник оценил Европу фразой «живут по-другому»

Лыжник Волков: В Европе живут по-другому, солнца больше, люди на улице улыбаются
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский лыжник Сергей Волков оценил Европу фразой «живут по-другому». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В Европе в принципе живут по-другому. Солнца побольше, люди на улице улыбаются. Особенно в Италии, где в принципе нет рабочей этики. Пару часов поработали — сиеста», — отметил Волков, который ездил на Олимпиаду-2026 в качестве туриста.

Лыжник затруднился сказать, где жизнь лучше — в России или в Европе. «Что-то делают, чтобы экономика двигалась, но глобально живут как в отпуске. Я не говорю, что у нас хуже или лучше, просто другой мир. Но у нас жизнь более... суровая», — резюмировал он.

4 февраля живущий в Румынии российский биатлонист Дмитрий Шамаев оценил быт европейцев фразой «они выиграли эту жизнь». «У них все спокойнее. У меня складывается ощущение, что у них меньше стресса, чем в России», — заявил спортсмен.

