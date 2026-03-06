Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:54, 6 марта 2026Экономика

Санду призвала граждан Молдавии готовиться к росту цен

Президент Молдавии призвала готовиться к росту цен из-за кризиса вокруг Ирана
Дмитрий Воронин

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан страны готовиться к росту цен не только на топливо, но и на другие продукты в связи с кризисной ситуацией, связанной с последствиями боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны осознавать, что проблема может стать серьезнее, мы пытаемся спасти некоторые запасы, но мы не производим топливо, мы полностью зависим от импорта», — сказала Санду в эфире телеканала Журнал TV. По ее словам, продолжение конфликта, начатого атаковавшими Иран США и Израилем, приведет к реализации «плохого сценария, который подразумевает более высокие цены».

«Все больше конфликтов, а потому понятно, что все меньше можем полагаться на глобальный мир и глобальные правила», — резюмировала глава постсоветского государства.

Из-за ситуации вокруг Ирана, которая среди прочего привела к остановке вывоза через Ормузский пролив нефти и газа и резкому росту их стоимости, под вопросом оказались в том числе поставки еды в зависящие от импорта страны Персидского залива. В то же время прекращение Тегераном сельскохозяйственного экспорта может сказаться и на российском рынке продуктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо применять пятую статью НАТО». В России жестко отреагировали на угрозы Зеленского Орбану

    Украинский блогер получил 6,5 года колонии в России

    Участницу банды похитителей освободили из российской колонии после родов

    Алиев распорядился повысить уровень готовности армии

    Продажи заграничных туров рухнули из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Россиянин пойдет под суд за расправу над московским милиционером и его женой

    206-сантиметровая российская модель встретилась с Шакилом О'Нилом

    Названо принципиальное отличие новых кроссоверов «Москвич» от предыдущих моделей

    Украина объявила Венгрию опасной для пребывания страной

    Покупка одного вида жилья в России станет выгоднее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok