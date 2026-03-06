Санду призвала граждан Молдавии готовиться к росту цен

Президент Молдавии призвала готовиться к росту цен из-за кризиса вокруг Ирана

Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан страны готовиться к росту цен не только на топливо, но и на другие продукты в связи с кризисной ситуацией, связанной с последствиями боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны осознавать, что проблема может стать серьезнее, мы пытаемся спасти некоторые запасы, но мы не производим топливо, мы полностью зависим от импорта», — сказала Санду в эфире телеканала Журнал TV. По ее словам, продолжение конфликта, начатого атаковавшими Иран США и Израилем, приведет к реализации «плохого сценария, который подразумевает более высокие цены».

«Все больше конфликтов, а потому понятно, что все меньше можем полагаться на глобальный мир и глобальные правила», — резюмировала глава постсоветского государства.

Из-за ситуации вокруг Ирана, которая среди прочего привела к остановке вывоза через Ормузский пролив нефти и газа и резкому росту их стоимости, под вопросом оказались в том числе поставки еды в зависящие от импорта страны Персидского залива. В то же время прекращение Тегераном сельскохозяйственного экспорта может сказаться и на российском рынке продуктов.