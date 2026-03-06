Реклама

15:29, 6 марта 2026Путешествия

Туристка из США застряла в Катаре и вернулась домой на частном джете с советником Трампа

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Туристка из США застряла в Катаре и вернулась домой на частном джете с советником Трампа Алексом Брюзевицом. О своем опыте она рассказала в видео на странице @dallasdogwalker в TikTok, на него обратило внимание издание People.

Так, Сара Гейтер не смогла вылететь из Дохи и вернуться домой в США из-за конфликта на Ближнем Востоке, а также закрытия воздушного пространства. Девушка начала документировать свое пребывание в стране и делиться с подписчиками информацией об обстановке. По ее словам, после того, как ее видео набрало много просмотров, ее начали узнавать постояльцы отеля. Гейтер рассказала, что со многими из них она делилась контактными данными, чтобы оставаться на связи по поводу ситуации и возможностям вылета.

На следующее утро ей поступил звонок от Брюзевица, который сообщил ей, что на борту его частного джета осталось одно место. Известно, что советник Трампа тоже застрял в Катаре и организовал вылет на свои средства. Он также добавил, что получил ее телефон от постояльца гостиницы, в которой она остановилась. «Я сначала подумала, что это развод и мошенничество», — призналась автор видео.

Сообщается, что среди пассажиров также были бывший специальный помощник экс-президента США Билла Клинтона Джей Футлик. Их путь был непростым — сначала они полтора часа ехали до границы с Саудовской Аравией, а после, сменив два такси, добрались до аэропорта Эр-Рияда. Оттуда их самолет вылетел в Афины (Греция), и только из европейской страны находившиеся на борту смогли добраться до Соединенных Штатов на стыковочных рейсах. «Целью Алекса было доставить американских граждан домой. Я не была особенной, мне просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте», — заключила Гейтер.

Ранее стало известно, что страны Европы отказались бесплатно вызволять граждан с Ближнего Востока. Так, билеты до стран Евросоюза обходятся людям от 350 до 2,3 тысячи евро (от 32 до 210 тысяч рублей).

