Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
12:31, 6 марта 2026Авто

«АвтоВАЗ» обвинил российское СМИ во лжи по поводу планов

«АвтоВАЗ» опроверг сообщения СМИ о скором переходе на сокращенную рабочую неделю
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» опроверг информацию о скором переходе на четырехдневную рабочую неделю в связи с низкими продажами, которое распространило со ссылкой на свои источники издание Mash. Текст опровержения имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Пресс-служба предприятия подчеркнула, что данное СМИ не в первый раз распространяет ложную информацию, которая дискредитирует «АвтоВАЗ». Подобные слухи «дестабилизируют обстановку в трудовых коллективах и наносят реальный ущерб отечественной промышленности».

«Отсутствие полноценной проверки фактов, общий низкий уровень текстов и юридическая безграмотность, присущие Mash, не останавливают тиражирование этих фейков», — говорится в сообщении. Производитель не исключает, что распространение сообщений десятками Telegram-каналов имеет признаки скоординированной работы.

По мнению компании, издание фактически «поддерживает пропагандистскую войну, идущую извне против нашей страны и нашей промышленности». В связи с этим «АвтоВАЗ» требует удаления новости на всех площадках и публикации опровержения. Одновременно он обращается к регулирующим и правоохранительным органам с призывом провести расследование «дискредитирующей деятельности издания Mash, которое своей ложью пересекло все мыслимые красные линии».

«АвтоВАЗ» вводил режим четырехдневной рабочей недели в связи с низкими продажами и переполнением складов в сентябре 2025 года. К пятидневке компания вернулась только в 2026 году.

В конце февраля директор по продажам и маркетингу концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин назвал начало 2026 года худшим для автомобильного рынка России за 20 лет статистических наблюдений. По итогам февраля, посчитало агентство «Автостат», продажи Lada Vesta упали на 62,8 процента, Granta — на 23,4 процента, а Niva Legend — на 3,1 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо применять пятую статью НАТО». В России жестко отреагировали на угрозы Зеленского Орбану

    Мировые цены на нефть устремились к максимумам за два года

    Украинский блогер получил 6,5 года колонии в России

    Участницу банды похитителей освободили из российской колонии после родов

    Алиев распорядился повысить уровень готовности армии

    Продажи заграничных туров рухнули из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Россиянин пойдет под суд за расправу над московским милиционером и его женой

    206-сантиметровая российская модель встретилась с Шакилом О'Нилом

    Названо принципиальное отличие новых кроссоверов «Москвич» от предыдущих моделей

    Украина объявила Венгрию опасной для пребывания страной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok