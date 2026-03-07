Головин забил Сафонову

Российский полузащитник «Монако» Головин забил вратарю ПСЖ Сафонову

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил вратарю ПСЖ Матвею Сафонову в матче 25-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Головин вышел на замену на 54-й минуте и спустя 24 секунды отправил мяч в ворота Сафонова, сделав счет 2:0. Первый мяч «Монако» забил Магнес Аклиуш.

27 февраля главный тренер ПСЖ Луис Энрике оценил соответствие Сафонова стилю игры клуба. По словам специалиста, вратарь идеально подходит команде.

Ранее Энрике назвал Сафонова лучшим вратарем по одному из навыков. По словам тренера, это умение отражать пенальти.

Сафонов подписал контракт с ПСЖ летом 2024 года. Вместе с клубом он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.