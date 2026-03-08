Лыжник Коростелев стал третьим на этапе Кубка мира

Российский лыжник Коростелев занял третье место на этапе Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев занял третье место на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Коростелев финишировал третьим в гонке на 10 километров с раздельным стартом. Он пробежал дистанцию с результатом 23 минуты и 56,5 секунды.

Победителем стал 11-кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вторым к финишу пришел его соотечественник Мартин Левстрем Нюэнгет.

Коростелев ранее выступил на зимней Олимпиаде-2026. Его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.