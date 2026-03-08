Реклама

Названы хозяева конфискованных у украинских инкассаторов в Венгрии денег

Марина Совина
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия конфисковала автомобили с деньгами европейских подельников президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Деньги там никакие не украинские, а принадлежащие совершенно конкретным людям», — указал он, не называя конкретные фамилии. При этом он отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан нанес точечный и болезненный удар «по ребяткам из Европы». Шарий добавил, что в Брюсселе знают, чьи это деньги и сейчас там будут делать все что угодно, чтобы скандал не разгорался дальше.

Инцидент произошел 6 марта. В Венгрии задержали украинских инкассаторов, которые везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии. Позднее Орбан заявил, что Будапешт решит судьбу конфискованных у украинских инкассаторов денег, когда выяснит их происхождение, а пока оставит их у себя.

Ранее Зеленский пригрозил передать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке. Президент предложил прибегнуть к такому сценарию, в случае если Венгрия не прекратит блокировать передачу Киеву военной помощи в размере 90 миллиардов евро от европейских стран.

