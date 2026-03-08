Тренер «Динамо» прокомментировал разгромную победу над ЦСКА

Тренер «Динамо» Гусев: Мы используем моменты, хорошо их реализуем

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал разгромную победу над ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметил, что игрокам армейцев нельзя было давать много пространства. «Мы не то чтобы играли вторым номером, были задания, которые команда должна была выполнять. Так складываются игры, что мы используем моменты, хорошо их реализуем», — заявил Гусев.

Матч прошел ране 8 марта. Динамовцы одержали победу со счетом 4:1.

В декабре прошлого года «Динамо» утвердило Гусева на посту главного тренера. Специалист останется наставником команды до конца сезона.