Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:46, 9 марта 2026Спорт

В Международной федерации лыжного спорта восхитились Коростелевым

В Международной федерации лыжного спорта восхитились россиянином Коростелевым
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поздравила россиянина Савелия Коростелева с бронзой на этапе Кубка мира.

В FIS заявили, что «большой талант дождался награды». Они восхитились тем, что это первый подиум россиянина на международном уровне.

В гонке на 10 километров с раздельным стартом Коростелев показал время 23.56,5, уступив 33,9 секунды победителю Йоханнесу Клебо из Норвегии. Вторым стал еще один норвежец Мартин Нюэнгет, проигравший соотечественнику 22,1 секунды.

Эта бронза стала для Коростелева первой медалью на этапах Кубка мира, а несколькими днями ранее, 5 марта, он завоевал серебро масс-старта на 20 километров на молодежном чемпионате мира в Норвегии. Лыжник принес России первую с 2022 года международную награду в лыжных гонках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Японии выступили с тревожным для США прогнозом

    Советник Зеленского пожаловался на помощь Запада

    Нефтяная компания объявила форс-мажор после взрывов на НПЗ

    В Международной федерации лыжного спорта восхитились Коростелевым

    Названа неожиданная причина возможного удара США по школе в Иране

    Парашютист приземлился в лесу и стал «новогодней игрушкой»

    Названы последствия резкого подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Конгрессе США дали оценку Израилю за удары по Ирану

    Возле Купянска обнаружили и уничтожили переодетых украинских диверсантов

    Осудивший СВО музыкант удвоил доходы в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok