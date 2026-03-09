В Международной федерации лыжного спорта восхитились Коростелевым

В Международной федерации лыжного спорта восхитились россиянином Коростелевым

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поздравила россиянина Савелия Коростелева с бронзой на этапе Кубка мира.

В FIS заявили, что «большой талант дождался награды». Они восхитились тем, что это первый подиум россиянина на международном уровне.

В гонке на 10 километров с раздельным стартом Коростелев показал время 23.56,5, уступив 33,9 секунды победителю Йоханнесу Клебо из Норвегии. Вторым стал еще один норвежец Мартин Нюэнгет, проигравший соотечественнику 22,1 секунды.

Эта бронза стала для Коростелева первой медалью на этапах Кубка мира, а несколькими днями ранее, 5 марта, он завоевал серебро масс-старта на 20 километров на молодежном чемпионате мира в Норвегии. Лыжник принес России первую с 2022 года международную награду в лыжных гонках.