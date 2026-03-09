Журова отреагировала на первое золото Паралимпиады у России

Журова о золоте Ворончихиной: Теперь на Паралимпиаде включат гимн РФ

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на победу российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной в супергиганте на Паралимпиаде 2026 года. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что теперь в Италии зазвучит гимн России.

«Это здорово! Теперь гимн [включат] и флаг поднимут. Я понимаю, как там сейчас это будет выводить из себя те страны, которые собирались это все бойкотировать. Но, по крайней мере, мы понимаем, что это здорово, особенно для паралимпийцев, которых столько времени вообще отстраняли от Олимпийских игр», — заявила Журова.

Олимпийская чемпионка напомнила, что спортсмены не участвовали в Паралимпиаде даже в нейтральном статусе. «Но они продолжали тренироваться, не обращая ни на что внимания, и даже сохранили мировой уровень», — заключила она.

Ранее Ворончихина завоевала золото в супергиганте на Паралимпиаде 2026 года в Италии. Это первая золотая медаль сборной России. До этого на счету российских спортсменов было две бронзовые награды.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортине д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней принимают участие шесть российских спортсменов, все они соревнуются с флагом и гимном страны.

