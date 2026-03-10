Реклама

Экономика
11:11, 10 марта 2026

В Европе резко подешевел газ

Цены на газ в Европе упали на 13 %
Дмитрий Воронин

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Биржевые цены на газ в Европе упали на открытии торгов на 13 процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Об этом сообщает ТАСС.

Апрельский фьючерс подешевел до 589 долларов за тысячу кубометров на фоне надежд на скорое завершение боевых действий на Ближнем Востоке, связанных с заявлениями президента США Дональда Трампа, которые уже вернули стоимость барреля нефти к уровням ниже 100 долларов.

Газ в Европе начал резко дорожать 2 марта на фоне возникновения проблем с поставками из Катара и от других поставщиков из региона Персидского залива. 10 марта параллельно с взлетом цен на нефть показатель впервые с января 2023 года доходил до 840 долларов за тысячу кубометров.

На фоне этого стало известно, что, например, в Великобритании запасов газа осталось на два дня активного потребления.

