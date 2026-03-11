Реклама

14:28, 11 марта 2026Спорт

Хоккеиста «Ак Барса» третий раз за месяц оштрафовали за симуляцию

Хоккеиста «Ак Барса» Семенова третий раз за месяц оштрафовали за симуляцию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Форварда «Ак Барса» Кирилла Семенова оштрафовали за симуляцию в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака». Об этом сообщается на сайте лиги.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод в третьем периоде, когда Семенов оказался на льду после контакта с игроком «Спартака» Александром Беляевым. Судьи зафиксировали задержку соперника и наказали спартаковца малым штрафом.

По мнению КХЛ, Семенов симулировал, сумма денежного штрафа не уточняется. Хоккеиста «Ак Барса» оштрафовали за симуляцию в третий раз за последний месяц.

Матч «Ак Барса» со «Спартаком» прошел в Казани 10 марта. Хозяева одержали победу со счетом 4:1, Семенов сделал две результативные передачи.

