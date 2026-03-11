Камбэк «Локомотива» в игре с «Ахматом» принес россиянину миллион рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 300 тысяч рублей на то, что московский «Локомотив» на своем поле не проиграет грозненскому «Ахмату» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин сделал ставку в тот момент, когда москвичи уступали со счетом 0:2. Коэффициент на непоражение железнодорожников составлял 3,50.

«Локомотив» совершил камбэк, игра закончилась со счетом 2:2. Ставка россиянина сыграла, он пополнил свой счет на 1,05 миллиона рублей.

Ранее букмекеры назвали главного фаворита РПЛ в сезоне-2025/2026 после 20-го тура. По мнению специалистов, наибольшие шансы взять титул у петербургского «Зенита». На это событие можно поставить с коэффициентом 1,95.