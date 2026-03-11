Реклама

14:57, 11 марта 2026Экономика

Москвичей призвали не ждать «дружную» весну

Синоптик Локощенко: Москвичам не стоит ждать раннюю и «очень дружную» весну
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ждать ранней и «очень дружной» климатической весны в Москве в этом году не стоит. Об этом заявил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко в разговоре с изданием «Подъем».

Синоптик отметил, что для таяния аномальных сугробов, образовавшихся за зиму, потребуется много тепла. «Январь стал самым снежным по количеству выпавших осадков за 200 с лишним лет, а февраль занял четвертое место в ряду самых снежных февралей за всю историю наблюдений в Москве. Все это привело к аномально мощному снежному покрову и создало опасность сильного половодья. Столь огромная высота снежного покрова, конечно, делает маловероятной очень раннюю и очень дружную весну, потому что потребуется большое количество тепла, чтобы растопить такой мощный снежный покров», — пояснил ученый.

Вместе с тем Локощенко подчеркнул, что зимняя аномалия этого года никак не связана с глобальным изменением климата и потеплением на Земле. Он привел в пример 2020 год, когда в столице выпало рекордно мало снега — 15 сантиметров, а уже в следующем году высота сугробов составила до 71 сантиметра. В заключение синоптик уточнил, что, несмотря на глобальное потепление, средняя температура в городе минувшей зимой была ниже климатической нормы.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина предсказала, что теплая погода в Москве задержится по меньшей мере до воскресенья, 15 марта. Она заявила, что за это время благодаря аномально высокой температуре воздух может прогреться до рекордных значений, а сугробы в городе — растаять наполовину.

