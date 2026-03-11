Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:19, 11 марта 2026Экономика

Названы риски выброса рекордного объема нефти из резервов

Митрахович: Выброс нефти из резервов лишь временно стабилизирует рынок
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Возможный выброс нефти из стратегических резервов на фоне напряженности на Ближнем Востоке может лишь временно стабилизировать рынок. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с «Царьградом».

Ранее Международное энергетическое агентство (IEA) допустило использование 60 миллионов баррелей нефти для сдерживания цен. По словам Митраховича, подобные меры способны дать эффект, но только на ограниченный период.

«Да, у импортеров нефти, например у США, есть крупные запасы. Они действительно могут выплеснуть часть этих резервов на рынок, чтобы сгладить скачки цен», — пояснил эксперт. Однако он подчеркнул, что такой механизм работает лишь при кратковременных кризисах, которые длятся, к примеру, несколько недель.

Если же проблемы с поставками затянутся, например из-за длительных перебоев в судоходстве, запасы могут быстро сократиться. «Если же, к примеру, Ормузский пролив перекроют на месяц и дольше — эти запасы быстро исчерпаются», — добавил Митрахович.

Эксперт добавил, что для стран-экспортеров ситуация выглядит иначе. «У нас нет такого смысла хранить громадные запасы, если нужно — мы можем просто добыть больше в любой момент», — отметил Митрахович.

Ранее сообщалось, что власти Германии решили высвободить часть стратегического нефтяного резерва. До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что страна распечатает национальные стратегические запасы нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    Автомобиль протаранил ворота Белого дома

    «Радиостанция Судного дня» повторила три уже звучавших в эфире слова

    Россиян призвали защитить питомцев от одной опасности весной

    В Кремле высказались о потерях бизнеса из-за ситуации с интернетом

    Имущество крупнейшей в России IT-корпорации захотели конфисковать

    Психотерапевт предупредила о ярком симптоме тревожного расстройства

    Певица Бьянка захотела кардинальных перемен во внешности

    В Иране высказались о ранении нового верховного лидера

    ЦБ назвал условие взрывного роста цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok