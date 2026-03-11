Реклама

16:15, 11 марта 2026

Онколог раскрыл подробности о диагнозе Лерчек

Онколог Черемушкин: Рак у Лерчек могли не заметить, так как не было симптомов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин раскрыл подробности о диагнозе блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, у которой обнаружили рак желудка на четвертой стадии. Его слова приводит Life.ru.

«На четвертой стадии борьба с заболеванием очень сложна, и полностью его излечить практически невозможно. Тем не менее современные методы позволяют контролировать болезнь, облегчать симптомы и значительно улучшать качество жизни», — заявил специалист.

Он также добавил, что рак у Лерчек на более ранней стадии могли не заметить из-за того, что не было характерных симптомов болезни. Кроме того, блогерша была беременна, из-за чего ей сложнее было проводить обследования. Черемушкин также отметил, что гормональные изменения могли ускорить рост злокачественной опухоли.

Ранее стало известно, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Ее подруга, блогерша Алина Акилова, рассказала, что Чекалина испытывает сильные боли, и призвала молиться за нее.

8 марта сообщалось, что у Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини заявил, что состояние блогерши ухудшилось после родов. 26 февраля Чекалина родила четвертого ребенка.

