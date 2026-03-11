«Радиостанция Судного дня» повторила три уже звучавших в эфире слова

УВБ-76 передала еще пять сообщений и повторила уже звучавшие в эфире слова

Радиостанция УВБ-76 передала пять сообщений за полтора часа. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее эфир.

Так называемая «радиостанция Судного дня» транслировала слово «опустение» в 12:46 по московскому времени. В 13:23 УВБ-76 передала сообщение «абстракция». Оно уже звучало в эфире 10 марта. Далее радиостанция повторила слова «блицосидр» и «вихлянье». Их можно было услышать в эфире 11 февраля. В 14:05 в эфире прозвучало новое сообщение — «барак».

11 марта радиостанция активизировалась в 12:45. В первой передаче дня было слово «греховный». 10 марта радиостанция также выходила в эфир. Помимо «абстракции», в эфире прозвучали слова «чад» и «бухозуд».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.