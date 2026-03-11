Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:30, 11 марта 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» повторила три уже звучавших в эфире слова

УВБ-76 передала еще пять сообщений и повторила уже звучавшие в эфире слова
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала пять сообщений за полтора часа. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее эфир.

Так называемая «радиостанция Судного дня» транслировала слово «опустение» в 12:46 по московскому времени. В 13:23 УВБ-76 передала сообщение «абстракция». Оно уже звучало в эфире 10 марта. Далее радиостанция повторила слова «блицосидр» и «вихлянье». Их можно было услышать в эфире 11 февраля. В 14:05 в эфире прозвучало новое сообщение — «барак».

Материалы по теме:
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024

11 марта радиостанция активизировалась в 12:45. В первой передаче дня было слово «греховный». 10 марта радиостанция также выходила в эфир. Помимо «абстракции», в эфире прозвучали слова «чад» и «бухозуд».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мобильный интернет отключен в некоторых районах Москвы уже шестой день. Что об этом говорят в Кремле?

    Иран пообещал не пропустить ни одного литра нефти

    Россиян призвали подготовить «тревожные сумки»

    Армия Израиля начала масштабные авиаудары одновременно по Ливану и Ирану

    Раскрыты последствия минирования Ормузского пролива

    Иран атаковал два судна в Ормузском проливе

    Москва приблизилась к новому метеорекорду

    Дозаправку новейшего американского B-21 засняли

    В Великобритании предсказали катастрофу для США из-за операции в Иране

    Страна ЕС согласилась помочь США в операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok