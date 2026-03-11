Ирина Роднина не верит в замену Ирана на Россию на чемпионате мира-2026

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможность замены Ирана на Россию на чемпионате мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Бывшая фигуристка отметила, что не верит в такое развитие событий. «Есть определенная форма допуска в случае дисквалификации или бойкота. Почему именно Россия должна заменить Иран? Может, британцы из Daily Mail просто поерничали?» — заявила Роднина.

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала варианты замены Ирана в случае, если сборная бойкотирует ЧМ-2026. Одним из кандидатов на замену была названа Россия.

Ранее президент США Дональд Трамп поприветствовал участие сборной Ирана в чемпионате мира-2026. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.

