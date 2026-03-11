Реклама

Экономика
19:53, 11 марта 2026Экономика

Российским банкам предсказали рекордную прибыль

ЦБ: В 2027 году прибыль российских банков может составить 4,2 триллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В 2025 году чистая прибыль российского банковского сектора упала до 3,5 триллиона рублей. Об этом сообщается в материалах регулятора.

В 2024 году речь шла о 3,8 триллиона. В 2026 году, по прогнозам Центрального банка, прибыль составит 3,3-3,8 триллиона, а в 2027 году — 3,7 или даже рекордные 4,2 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года чистая прибыль российского банковского сектора выросла до 394 миллиардов рублей. В декабре 2025 года этот показатель составлял 176 миллиардов. Что касается причин падения прибыли по итогам прошлого года, то регулятор объяснил это ростом стоимости риска по кредитам.

Есть также точка зрения, что ряд критериев указывает на начало в России банковского кризиса.

