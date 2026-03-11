Украина обвинила Международный паралимпийский комитет в беспрецедентном давлении

На Паралимпиаде у украинцев отобрали флаги, серьги и право собираться вместе

Украина обвинила Международный паралимпийский комитет (МПК) в беспрецедентном давлении. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Национального паралимпийского комитета страны (НПК).

«С самого начала XIV зимних Паралимпийских игр национальная паралимпийская команда Украины испытывает систематическое давление со стороны представителей МПК и оргкомитета Игр. Команда Украины шокирована позорными проявлениями МПК», — сказано в заявлении.

Кроме того, НПК Украины перечислил случаи на Паралимпиаде, когда, по мнению организации, на команду Украины было оказано давление со стороны МПК. Например, с дома, где проживают спортсмены, был снят украинский флаг. Впоследствии его перевесили на самое незаметное место. Кроме того, организаторы соревнований говорили о недопустимости ежевечерних общекомандных собраний. Также у спортсменки Александры Кононовой отобрали серьги с флагом Украины и надписью Stop war, а семью биатлониста Тараса Радя в количестве восьми человек не пустили на трибуны. Напоследок НПК Украины обвиняет МПК в особом отношении к спортсменам из России и Белоруссии.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина-д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В активе выступающих на соревнованиях шести российских спортсменов четыре золотые медали. 11 марта лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке на 10 километров сидя. До этого лыжница Анастасия Багиян выиграла гонку на 10 километров среди спортсменов с нарушением зрения. Сборная России идет на четвертом месте в медальном зачете, возглавляет его с девятью золотыми медалями Китай.