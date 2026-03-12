Бывший муж Лерчек отреагировал на ее заболевание

Адвокат Гуров: Бывший муж Лерчек Артем Чекалин оказывает ей помощь

Бывший муж блогера Лерчек (настоящее время — Валерия Чекалина) Артем Чекалин, который сейчас находится под домашним арестом, помогает своей экс-супруге с решением личных проблем и лечением. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Сергей Гуров, отвечая на вопрос журналистов. Его слова приводит портал Woman.ru.

«[Артем Чекалин] принимает "самое активное участие" в решении проблем», — отметил Гуров. При этом адвокат отказался раскрывать подробности. Он подчеркнул, что не собирается больше ничего комментировать по части лечения. По его словам, его подзащитный не хочет обсуждать эту тему публично.

Ранее стало известно, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Ее подруга, блогерша Алина Акилова, рассказала, что Чекалина испытывает сильные боли, и призвала молиться за нее.

8 марта сообщалось, что у Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини заявил, что состояние блогерши ухудшилось после родов. 26 февраля Чекалина родила четвертого ребенка.