13:58, 12 марта 2026

Дурова разблокировали в TikTok

TikTok разблокировал аккаунт предпринимателя Павла Дурова
Мария Большакова
Фото: Albert Gea / Reuters

Аккаунт основателя мессенджера Telegram, предпринимателя Павла Дурова разблокировали в соцсети TikTok. В этом убедилась «Лента.ру».

В информации разблокированного профиля уточняется, что на аккаунт медиаменеджера с ником durov подписано 160,7 тысячи зрителей.

5 марта стало известно, что Дурова заблокировали в TikTok. Страница предпринимателя была недоступна по неизвестной причине. На момент блокировки на его аккаунт были подписаны 150 тысяч человек.

Ранее Дуров отказался считать себя олигархом. Он заявил, что те, кто так его называет, не понимают значения этого слова. Предприниматель заверил, что добился успеха, не сотрудничая с властями каких-либо государств.

Перед этим медиаменеджер назвал безмозглыми людей, которые верят в безопасность мессенджера WhatsApp. Он счел, что данные тех, кто пользуется этой платформой, не защищены.

