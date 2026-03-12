Онколог назвал возможную причину поздней диагностики рака у Лерчек

Онколог Олькин: Беременность Лерчек могла замаскировать симптомы рака желудка

Врач-онколог и химиотерапевт Дмитрий Олькин назвал возможную причину поздней диагностики рака у 33-летней блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. В разговоре с KP.RU он отметил, что заболевание могли не заметить из-за беременности блогерши.

«Симптомы, которые часто встречаются у беременных женщин, могут "маскировать" симптоматику рака желудка. Поскольку очень похожи: тошнота, изжога, дискомфорт», — рассказал специалист. Врач добавил, что, если у Чекалиной до беременности уже была злокачественная опухоль, гормональные изменения могли ускорить ее рост.

Олькин подчеркнул, что люди с четверой стадией рака желудка могут выйти в долгую ремиссию. Он уточнил, что прогноз зависит от того, какой тип злокачественной опухоли обнаружили у пациента.

Ранее стало известно, что Лерчек будет проходить химиотерапию в государственной больнице в Москве. Уточнялось, что сейчас блогерша находится дома. Ей ставят капельницы с сильными обезболивающими.

До этого подруга Чекалиной, блогерша Алина Акилова рассказала, что Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах. О том, что у Чекалиной обнаружили заболевание, стало известно 8 марта.

В конце февраля Лерчек стала матерью в четвертый раз. У нее родился сын.

