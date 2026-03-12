Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:51, 12 марта 2026Интернет и СМИ

Онколог назвал возможную причину поздней диагностики рака у Лерчек

Онколог Олькин: Беременность Лерчек могла замаскировать симптомы рака желудка
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Врач-онколог и химиотерапевт Дмитрий Олькин назвал возможную причину поздней диагностики рака у 33-летней блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. В разговоре с KP.RU он отметил, что заболевание могли не заметить из-за беременности блогерши.

«Симптомы, которые часто встречаются у беременных женщин, могут "маскировать" симптоматику рака желудка. Поскольку очень похожи: тошнота, изжога, дискомфорт», — рассказал специалист. Врач добавил, что, если у Чекалиной до беременности уже была злокачественная опухоль, гормональные изменения могли ускорить ее рост.

Олькин подчеркнул, что люди с четверой стадией рака желудка могут выйти в долгую ремиссию. Он уточнил, что прогноз зависит от того, какой тип злокачественной опухоли обнаружили у пациента.

Материалы по теме:
«Она только родила, и тут такое». Близкие обвиняемой в выводе из России сотен миллионов рублей блогерши Лерчек раскрыли ее диагноз
«Она только родила, и тут такое». Близкие обвиняемой в выводе из России сотен миллионов рублей блогерши Лерчек раскрыли ее диагноз
11 марта 2026
Почему рак желудка обнаруживают так поздно и какие прогнозы обычно дают
Почему рак желудка обнаруживают так поздно и какие прогнозы обычно дают
11 марта 2026

Ранее стало известно, что Лерчек будет проходить химиотерапию в государственной больнице в Москве. Уточнялось, что сейчас блогерша находится дома. Ей ставят капельницы с сильными обезболивающими.

До этого подруга Чекалиной, блогерша Алина Акилова рассказала, что Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах. О том, что у Чекалиной обнаружили заболевание, стало известно 8 марта.

В конце февраля Лерчек стала матерью в четвертый раз. У нее родился сын.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности

    Производитель первого российского аналога лекарства от рака обратился в суд

    Алла Пугачева начала пользоваться тростью для ходьбы

    В Венгрии обвинили Украину в попытках добиться энергетической блокады

    Названы самые аварийные регионы России

    Онколог назвал возможную причину поздней диагностики рака у Лерчек

    Верховный суд разрешил возбудить дело в отношении ростовского судьи Маслова

    Банк Турции не стал снижать ключевую ставку

    Политолог указал на уникальное для США негативное последствие атаки на Иран

    Россиян научили законно сдавать в аренду ипотечные квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok